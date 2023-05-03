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На севере Италии – частичная эвакуация и остановка железной дороги из-за непогоды

Среда, 3 мая 2023, 10:41

Обильные дожди на севере Италии привели к приостановке железнодорожного движения на некоторых участках, а также локальному закрытию школ и эвакуации жителей.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

В части региона Эмилия-Романья за прошедшие сутки дождь фактически не прекращался и существует угроза выхода из берегов местных рек, кое-где подтопления уже начались.

В пяти муниципалитетах из-за угрозы подтоплений закрыли школы, в районе города Равенна эвакуировали 250 человек.

На линиях Болонья-Римини, Болонья-Равенна, Фаэнца-Равенна и Феррара-Равенна приостановили движение. Закрыты также некоторые местные дороги из-за угрозы подтопления или оползней.

Местные органы власти продолжают наблюдать за ситуацией, реагировать на стихию готовятся пожарные, волонтеры гражданской защиты и военные.

Напомним, Испания на прошлой неделе пережила чрезвычайную жару с множеством температурных рекордов.

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Италия стихийные бедствия