Обильные дожди на севере Италии привели к приостановке железнодорожного движения на некоторых участках, а также локальному закрытию школ и эвакуации жителей.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

В части региона Эмилия-Романья за прошедшие сутки дождь фактически не прекращался и существует угроза выхода из берегов местных рек, кое-где подтопления уже начались.

#Maltempo #Ravenna, esondazione torrente Sillaro, nella clip il sorvolo dell’elicottero del reparto volo dei #vigilidelfuoco di Bologna tra Massa Lombarda e Conselice [#2maggio 19:00] pic.twitter.com/TrQ0zLKuMt — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 2, 2023

В пяти муниципалитетах из-за угрозы подтоплений закрыли школы, в районе города Равенна эвакуировали 250 человек.

На линиях Болонья-Римини, Болонья-Равенна, Фаэнца-Равенна и Феррара-Равенна приостановили движение. Закрыты также некоторые местные дороги из-за угрозы подтопления или оползней.

Местные органы власти продолжают наблюдать за ситуацией, реагировать на стихию готовятся пожарные, волонтеры гражданской защиты и военные.

Напомним, Испания на прошлой неделе пережила чрезвычайную жару с множеством температурных рекордов.