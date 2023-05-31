Росія не буде вирішувати, чи приєднуватись Україні до НАТО - глава МЗС Норвегії
Країни НАТО не дозволять Росії вирішувати, коли Україна може приєднатися до Альянсу.
Про це заявила міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Аннікен Гуйтфельдт, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.
"Україна і союзники по НАТО повинні вирішувати, коли Україна стане членом НАТО, а не Москва", – зазначила вона.
Глава норвезького МЗС також додала, що Швеція має стати повноправним членом НАТО до липневого саміту Альянсу.
"Немає жодних причин для того, щоб затримувати Швецію", – сказала міністерка, додавши, що країна відповідає усім критеріям.
Раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг укотре виключив можливість надання Україні членства в НАТО під час повномасштабної війни з Росією.
Також варто зазначити, що протягом кількох наступних днів міністри закордонних справ країн-членів НАТО на зустрічі в Осло обговорюватимуть порядок денний майбутнього саміту.
До цього для задоволення євроатлантичних прагнень Києва були висунуті різні ідеї – від ухвалення окремої декларації та надання гарантій безпеки за "ізраїльською" моделлю до створення нової Ради Україна-НАТО.