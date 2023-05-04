Російські судна несподівано з’явились у Північному морі, у подальші місяці їх може бути більше

Сили оборони Норвегії підтвердили присутність кількох російських суден у міжнародній акваторії Північного моря й очікують зростання активності РФ у районі в наступні два місяці.

Про це норвезькі Сили оборони повідомили в коментарі виданню Nettavisen, пише "Європейська правда".

"Російські військові судна здійснюють діяльність, пов’язану з Днем перемоги 9 травня. Наразі в Північному морі діють кілька суден, і ця діяльність є більшою, ніж було в останні роки", – зазначається в коментарі.

Військові Норвегії підкреслюють, що судна РФ перебувають у міжнародних водах, а їхня діяльність не є незаконною, і запевняють, що відстежують російські кораблі.

"Травень і червень – напружений період навчань наших і союзних Сил оборони. Тому ми перебуваємо в періоді, коли очікується значна діяльність союзників – і Росії – на морі неподалік від нас", – додали в Силах оборони.

Військовий аналітик, який використовує псевдонім HI Sutton, першим повідомив про п’ять кораблів, які вийшли з російських портів у Балтійському морі. Він так само назвав найбільш імовірною причиною цього маневру несподівані навчання.

Зазначимо, що норвезька сторона не вперше вказує на зростання активності російського флоту. У лютому норвезька розвідка вказала, що Росія вперше за останні 30 років почала розгортати в Балтійському морі кораблі, озброєні тактичною ядерною зброєю.

А суспільні мовники Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії за висновками спільного розслідування припускають, що російські військові судна та цивільні "кораблі-привиди" у Балтійському і Північному морях збирають дані для диверсій проти вітрових електростанцій, газопроводів і кабелів зв’язку.