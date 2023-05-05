Міноборони України напередодні коронації Чарльза III жвавим відео подякувало Британії за підтримку

Міністерство оборони України напередодні коронації короля Чарльза III опублікувало відео з подякою Британії за допомогу під час війни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Озвучений треком London Calling гурту The Clash, ролик показує, як українські військовослужбовці використовують зброю, надану Великою Британією.

On the eve of the historic coronation, we'd like to thank our British friends for your friendship. We are grateful for your unwavering support and partnership, especially in the past year! pic.twitter.com/bJgg4Qfsr5 — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 5, 2023

Також ролик містить кадри з зустрічей президента Володимира Зеленського з королем Чарльзом, колишнім прем’єр-міністром Борисом Джонсоном, нинішнім прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та лідером опозиції Кіром Стармером.

"Напередодні історичної коронації ми хотіли б подякувати нашим британським друзям за вашу дружбу. Ми вдячні за вашу незмінну підтримку та партнерство, особливо впродовж останнього року", – заявило Міноборони України у супроводі до ролика.

Церемонія коронації Чарльза III відбудеться у суботу, 6 травня. У заході візьмуть участь понад 6 тисяч військовослужбовців Збройних сил Сполученого Королівства.

У складі делегації України на коронації Чарльза III – прем'єр Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська.

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