Міноборони України напередодні коронації Чарльза III жвавим відео подякувало Британії за підтримку

Міністерство оборони України напередодні коронації короля Чарльза III опублікувало відео з подякою Британії за допомогу під час війни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Озвучений треком London Calling гурту The Clash, ролик показує, як українські військовослужбовці використовують зброю, надану Великою Британією.

On the eve of the historic coronation, we'd like to thank our British friends for your friendship. We are grateful for your unwavering support and partnership, especially in the past year! pic.twitter.com/bJgg4Qfsr5