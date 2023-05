Минобороны Украины накануне коронации Чарльза III оживленным видео поблагодарило Британию за поддержку

Министерство обороны Украины накануне коронации короля Чарльза III опубликовало видео с благодарностью Британии за помощь во время войны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Озвученный треком London Calling группы The Clash, ролик показывает, как украинские военнослужащие используют оружие, предоставленное Великобританией.

On the eve of the historic coronation, we'd like to thank our British friends for your friendship. We are grateful for your unwavering support and partnership, especially in the past year! pic.twitter.com/bJgg4Qfsr5