Укр Рус Eng

Минобороны Украины накануне коронации Чарльза III оживленным видео поблагодарило Британию за поддержку

Пятница, 5 мая 2023, 18:25

Министерство обороны Украины накануне коронации короля Чарльза III опубликовало видео с благодарностью Британии за помощь во время войны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Озвученный треком London Calling группы The Clash, ролик показывает, как украинские военнослужащие используют оружие, предоставленное Великобританией.

Также ролик содержит кадры со встреч президента Владимира Зеленского с королем Чарльзом, бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном, нынешним премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и лидером оппозиции Киром Стармером.

"Накануне исторической коронации мы хотели бы поблагодарить наших британских друзей за вашу дружбу. Мы благодарны за вашу неизменную поддержку и партнерство, особенно в течение последнего года", – заявило Минобороны Украины в сопровождении к ролику.

Церемония коронации Чарльза III состоится в субботу, 6 мая. В мероприятии примут участие более 6 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Соединенного Королевства.

В составе делегации Украины на коронации Чарльза III – премьер Денис Шмыгаль и первая леди Елена Зеленская. 

Смотрите также видеоблог на эту тему: Какой будет коронация Чарльза III, который пробыл принцем 73 года? Что будет делать новый король Британии?

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Война с РФ