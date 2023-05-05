Минобороны Украины накануне коронации Чарльза III оживленным видео поблагодарило Британию за поддержку

Министерство обороны Украины накануне коронации короля Чарльза III опубликовало видео с благодарностью Британии за помощь во время войны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Озвученный треком London Calling группы The Clash, ролик показывает, как украинские военнослужащие используют оружие, предоставленное Великобританией.

On the eve of the historic coronation, we'd like to thank our British friends for your friendship. We are grateful for your unwavering support and partnership, especially in the past year! pic.twitter.com/bJgg4Qfsr5 — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 5, 2023

Также ролик содержит кадры со встреч президента Владимира Зеленского с королем Чарльзом, бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном, нынешним премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и лидером оппозиции Киром Стармером.

"Накануне исторической коронации мы хотели бы поблагодарить наших британских друзей за вашу дружбу. Мы благодарны за вашу неизменную поддержку и партнерство, особенно в течение последнего года", – заявило Минобороны Украины в сопровождении к ролику.

Церемония коронации Чарльза III состоится в субботу, 6 мая. В мероприятии примут участие более 6 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Соединенного Королевства.

В составе делегации Украины на коронации Чарльза III – премьер Денис Шмыгаль и первая леди Елена Зеленская.

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