У Британії перед коронацією Чарльза ІІІ арештували лідера республіканського руху

Поліція Лондона в суботу вранці, за кілька годин до церемонії коронації Чарльза ІІІ, арештувала Грема Сміта – керівника "Республіки", провідного британського руху за скасування монархії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Арешт Сміта стався близько 07:30 ранку, коли на Трафальгарській площі біля статуї короля Карла І, якого майже 400 років тому стратили республіканці, зібралися сотні антимонархічних протестувальників з великими прапорами і в жовтих футболках.

Групу протестувальників зупинила поліція тоді, коли вони йшли з площі слідом за орендованим фургоном із плакатами. Разом із Гремом Смітом поліцейські арештували ще п’ятьох протестувальників.

Graham Smith, organiser of the below protest, has been arrested with five others. Also seen a pro monarchist arrested near the protests pic.twitter.com/SPWgCKHWl5