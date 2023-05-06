У Британії перед коронацією Чарльза ІІІ арештували лідера республіканського руху

Поліція Лондона в суботу вранці, за кілька годин до церемонії коронації Чарльза ІІІ, арештувала Грема Сміта – керівника "Республіки", провідного британського руху за скасування монархії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Арешт Сміта стався близько 07:30 ранку, коли на Трафальгарській площі біля статуї короля Карла І, якого майже 400 років тому стратили республіканці, зібралися сотні антимонархічних протестувальників з великими прапорами і в жовтих футболках.

Групу протестувальників зупинила поліція тоді, коли вони йшли з площі слідом за орендованим фургоном із плакатами. Разом із Гремом Смітом поліцейські арештували ще п’ятьох протестувальників.

Graham Smith, organiser of the below protest, has been arrested with five others. Also seen a pro monarchist arrested near the protests pic.twitter.com/SPWgCKHWl5 — Daniel Boffey (@danielboffey) May 6, 2023

За словами представника "Республіки" Гаррі Страттона, лідера руху арештували, коли він збирав напої та плакати для демонстрантів. Він стверджує, що поліцейські не пояснили причин арешту.

Як зазначає The Guardian, поліція Лондона раніше попереджала, що не буде миритись із тими, хто намагатиметься "підірвати" день коронації Чарльза ІІІ. Охорону церемонії забезпечують рекордні 11,5 тисячі поліцейських.

Нагадаємо, церемонія коронації Чарльза III відбудеться у суботу вдень. У заході беруть участь понад 6 тисяч військовослужбовців Збройних сил Сполученого Королівства.

Чарльз III вирушить на коронацію до Вестмінстерського абатства у найновішій кареті королівської родини, а повертатиметься з неї у традиційній – тій, що використовується майже 200 років і відома своєю незручністю.

У складі делегації України на коронації Чарльза III – прем'єр Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська.

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