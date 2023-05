В Британии перед коронацией Чарльза III арестовали лидера республиканского движения

Полиция Лондона в субботу утром, за несколько часов до церемонии коронации Чарльза III, арестовала Грэма Смита – руководителя "Республики", ведущего британского движения за отмену монархии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Арест Смита произошел около 07:30 утра, когда на Трафальгарской площади у статуи короля Карла I, которого почти 400 лет назад казнили республиканцы, собрались сотни антимонархических протестующих с большими флагами и в желтых футболках.

Группу протестующих остановила полиция тогда, когда они шли с площади вслед за арендованным фургоном с плакатами. Вместе с Грэмом Смитом полицейские арестовали еще пятерых протестующих.

Graham Smith, organiser of the below protest, has been arrested with five others. Also seen a pro monarchist arrested near the protests pic.twitter.com/SPWgCKHWl5