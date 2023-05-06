В Британии перед коронацией Чарльза III арестовали лидера республиканского движения

Полиция Лондона в субботу утром, за несколько часов до церемонии коронации Чарльза III, арестовала Грэма Смита – руководителя "Республики", ведущего британского движения за отмену монархии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Арест Смита произошел около 07:30 утра, когда на Трафальгарской площади у статуи короля Карла I, которого почти 400 лет назад казнили республиканцы, собрались сотни антимонархических протестующих с большими флагами и в желтых футболках.

Группу протестующих остановила полиция тогда, когда они шли с площади вслед за арендованным фургоном с плакатами. Вместе с Грэмом Смитом полицейские арестовали еще пятерых протестующих.

Graham Smith, organiser of the below protest, has been arrested with five others. Also seen a pro monarchist arrested near the protests pic.twitter.com/SPWgCKHWl5 — Daniel Boffey (@danielboffey) May 6, 2023

По словам представителя "Республики" Гарри Страттона, лидера движения арестовали, когда он собирал напитки и плакаты для демонстрантов. Он утверждает, что полицейские не объяснили причин ареста.

Как отмечает The Guardian, полиция Лондона ранее предупреждала, что не будет мириться с теми, кто будет пытаться "взорвать" день коронации Чарльза III. Охрану церемонии обеспечивают рекордные 11,5 тысячи полицейских.

Напомним, церемония коронации Чарльза III состоится в субботу днем. В мероприятии принимают участие более 6 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Соединенного Королевства.

Чарльз III отправится на коронацию в Вестминстерское аббатство в новейшей карете королевской семьи, а возвращаться из нее будет в традиционной – той, что используется почти 200 лет и известна своим неудобством.

В составе делегации Украины на коронации Чарльза III – премьер Денис Шмыгаль и первая леди Елена Зеленская.

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