Прем'єр Румунії запропонував перенести відзначення Дня перемоги на 8 травня

Прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке ініціював визнання 8 травня офіційною датою відзначення Дня перемоги союзників над нацистською Німеччиною, разом із трансатлантичними партнерами країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

"Щоб відновити істинний символізм капітуляції нацистської Німеччини, я разом із нашими трансатлантичними партнерами ініціюю кроки щодо визнання 8 травня офіційною датою святкування і в Румунії", – сказав Чуке.

Він зазначив, що російська пропаганда перетворила 9 травня на привід для підтримки військової агресії в Україні та перекрутила історичну правду шляхом утвердження перемоги у Другій світовій війні, як єдиної дійової особи, не згадуючи водночас про великі моменти війни, як-от висадку в Нормандії, визволення Парижа, Мадрида та Рима, Афін та більшої частини Німеччини спільними зусиллями союзних американських, британських та французьких військ, разом із національним спротивом.

"Таким чином, ми віддаємо данину поваги всім румунам, які боролися за звільнення країни та Східної Європи від нацистського ярма", – додав Чуке.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким відтепер щорічно 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи.

Зеленський також пропонує Верховній Раді встановити в Україні 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

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