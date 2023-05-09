Премьер Румынии предложил перенести празднование Дня победы на 8 мая

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ инициировал признание 8 мая официальной датой празднования Дня победы союзников над нацистской Германией, вместе с трансатлантическими партнерами страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

"Чтобы восстановить истинный символизм капитуляции нацистской Германии, я вместе с нашими трансатлантическими партнерами инициирую шаги по признанию 8 мая официальной датой празднования и в Румынии", – сказал Чукэ.

Он отметил, что российская пропаганда превратила 9 мая в повод для поддержки военной агрессии в Украине и извратила историческую правду путем утверждения победы во Второй мировой войне, как единственного действующего лица, не упоминая при этом о великих моментах войны, таких как высадка в Нормандии, освобождение Парижа, Мадрида и Рима, Афин и большей части Германии, совместными усилиями союзных американских, британских и французских войск, наряду с национальным сопротивлением.

"Таким образом, мы отдаем дань уважения всем румынам, которые боролись за освобождение страны и Восточной Европы от нацистского ига", – добавил Чукэ.

Напомним, президент Владимир Зеленский в понедельник подписал указ, согласно которому отныне ежегодно 9 мая в Украине будут отмечать День Европы.

Зеленский также предлагает Верховной Раде установить в Украине 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

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