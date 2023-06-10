В Германии изучают роль Польши в подрыве "Северных потоков" – СМИ

Немецкие следователи изучают доказательства, указывающие на то, что диверсионная группа, причастная к подрыву "Северных потоков" в Балтийском море, использовала Польшу как оперативную базу.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

Расследование Федерального ведомства уголовной полиции Германии выясняет, почему яхта, которая, как они считают, была использована для проведения операции, заходила в польские воды.

Выводы следствия допускают, что Польша была центром логистики и финансирования подводной атаки в сентябре прошлого года. Польша, которая проводит собственное расследование, месяцами пыталась узнать, что именно расследует Германия.

Немецкие следователи полностью реконструировали весь двухнедельный рейс "Андромеды" – белой прогулочной яхты, которую подозревают в причастности к подрывам, – и точно установили, что она отклонилась от своего курса, чтобы зайти в польские воды.

Не обнародованные ранее результаты были собраны вместе с данными с радио- и навигационного оборудования "Андромеды", а также спутниковых и мобильных телефонов и аккаунтов Gmail, которыми пользовались подрывники, и образцами ДНК, оставленными на борту яхты. Известно, что Германия пыталась сопоставить со образцы по крайней мере с одним украинским военным.

Собранные детали показывают, что яхта проплыла вокруг каждого из мест, где позже произошли взрывы. Эти доказательства укрепили убеждение следствия в том, что "Андромеда" сыграла важную роль в прошлогоднем разрушении трубопроводов.

Следователи пришли к выводу, что одним из взрывчатых веществ, использованных в операции, был октоген – бесцветное вещество, которое хорошо подходит для разрушения подводной инфраструктуры.

Немецкие следователи заявляют, что они также выясняют, почему яхта была арендована с помощью туристического агентства, расположенного в Варшаве, которое, по словам знакомых с расследованием людей, является частью сети подставных компаний, принадлежащих украинцам и подозреваемых в связях с украинской разведкой.

По словам людей, знакомых с ходом расследования, следствие также установило, что белый микроавтобус, который заметили в немецком порту на камерах наблюдения, имел польские номерные знаки.

Официальные лица из обеих стран заявили, что польское правительство не было уведомлено о расследовании передвижения судна "Андромеда" и его экипажа и узнало о нем из сообщений в СМИ.

После того, как появились новости о судне, польские власти обратились к Германии с просьбой предоставить больше информации. В середине мая – через пять месяцев после того, как Берлин идентифицировал "Андромеду" – обе стороны провели рабочую встречу.

Пресс-секретарь генерального прокурора Германии, который возглавляет расследование, отказался комментировать, распространяется ли расследование на Польшу, и обращались ли к польским властям с просьбой о помощи. Другие немецкие чиновники, знакомые с ходом расследования, заявили, что не имеют доказательств причастности польского правительства к взрывам.

Польские чиновники признали, что длинное балтийское побережье страны, длинная граница с Украиной и значительное количество украинцев дают очевидные преимущества для тех, кто организовал такую операцию. Но эти чиновники заверили, что польское правительство не играло никакой роли в атаке на "Северные потоки".

Напомним, ранее издание The Washington Post опубликовало материал, согласно которому западные спецслужбы якобы знали о плане уничтожения "Северного потока-1" и "Северного потока-2" с участием украинских военных. Его целью было якобы помешать России возобновить экспорт газа в ЕС.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет отношения к диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море в сентябре прошлого года.