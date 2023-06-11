У Чорногорії проходять дострокові вибори для забезпечення реформ та шляху до ЄС

У Чорногорії в неділю відбуваються дострокові вибори, які, як багато хто сподівається, приведуть до влади новий уряд, який здійснить економічні реформи, поліпшить інфраструктуру і наблизить країну-члена НАТО до членства в Європейському Союзі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Парламентські вибори є першими в республіці після того, як Міло Джуканович, колишній лідер Демократичної партії соціалістів (ДПС), програв президентські вибори в квітні і пішов у відставку після 30 років перебування при владі.

Виборчі дільниці для 540-тисячного електорату відкрилися о 7 ранку за місцевим часом і закриються о 20:00.

Державна виборча комісія повідомила, що 15 партій та альянсів змагатимуться за 81 місце в парламенті країни з населенням трохи більше 620 000 осіб.

Протягом багатьох років Чорногорія була розділена між тими, хто ідентифікує себе як чорногорці, і тими, хто вважає себе сербами і виступає проти розколу країни в 2006 році від союзу з сусідньою Сербією.

Опитування, проведене Центром демократії та прав людини (CEDEM) минулого місяця, показало, що проєвропейський рух "Європа зараз" (PES), який також виступає за тісніші зв'язки з Сербією, лідирує з 29,1% голосів виборців.

Яков Мілатовіч від PES переміг на президентських виборах у квітні.

Під час виборчої кампанії голова партії PES і колишній міністр фінансів Мілойко Спаїч пообіцяв омолодити економіку, яка страждає від неефективного управління та хабарництва і значною мірою залежить від надходжень від туризму на Адріатичному узбережжі.

"Ми єдині, хто говорить про інфраструктуру, про податкові реформи", – заявив він минулого тижня.

Опитування CEDEM поставило проєвропейську ДПС під керівництвом в.о. голови Даніеля Живковича на друге місце з підтримкою 24,1%, а сербський націоналістичний, проросійський Демократичний фронт (ДФ) посів третє місце з 13,2%.

Живкович заявив, що його партія прагнутиме покласти край періоду політичного паралічу, коли два уряди, які прийшли до влади на хвилі протестів 2020 року, підтриманих впливовою Сербською православною церквою, були повалені вотумом недовіри.

Чорногорія є кандидатом на вступ до ЄС, але спочатку вона повинна викорінити корупцію, кумівство та організовану злочинність.

Нагадаємо, Яков Мілатович, який у квітні переміг на виборах президента Чорногорії, 20 травня склав присягу й офіційно заступив на посаду.

Детальніше про очікування від виборів читайте у статті Чорногорія в очікуванні нової влади: як парламентські вибори змінять курс країни.