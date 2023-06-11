В Черногории проходят досрочные выборы для обеспечения реформ и пути в ЕС

В Черногории в воскресенье проходят досрочные выборы, которые, как многие надеются, приведут к власти новое правительство, которое осуществит экономические реформы, улучшит инфраструктуру и приблизит страну-члена НАТО к членству в Европейском Союзе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Парламентские выборы являются первыми в республике после того, как Мило Джуканович, бывший лидер Демократической партии социалистов (ДПС), проиграл президентские выборы в апреле и ушел в отставку после 30 лет пребывания у власти.

Избирательные участки для 540-тысячного электората открылись в 7 утра по местному времени и закроются в 20:00.

Государственная избирательная комиссия сообщила, что 15 партий и альянсов будут соревноваться за 81 место в парламенте страны с населением чуть более 620 000 человек.

В течение многих лет Черногория была разделена между теми, кто идентифицирует себя как черногорцы, и теми, кто считает себя сербами и выступает против раскола страны в 2006 году от союза с соседней Сербией.

Опрос, проведенный Центром демократии и прав человека (CEDEM) в прошлом месяце, показал, что проевропейское движение "Европа сейчас" (PES), которое также выступает за более тесные связи с Сербией, лидирует с 29,1% голосов избирателей.

Яков Милатович от PES победил на президентских выборах в апреле.

Во время избирательной кампании председатель партии PES и бывший министр финансов Милойко Спаич пообещал омолодить экономику, которая страдает от неэффективного управления и взяточничества и в значительной степени зависит от поступлений от туризма на Адриатическом побережье.

"Мы единственные, кто говорит об инфраструктуре, о налоговых реформах", – заявил он на прошлой неделе.

Опрос CEDEM поставил проевропейскую ДПС под руководством и.о. председателя Даниэля Живковича на второе место с поддержкой 24,1%, а сербский националистический, пророссийский Демократический фронт (ДФ) занял третье место с 13,2%.

Живкович заявил, что его партия будет стремиться положить конец периоду политического паралича, когда два правительства, которые пришли к власти на волне протестов 2020 года, поддержанных влиятельной Сербской православной церковью, были свергнуты вотумом недоверия.

Черногория является кандидатом на вступление в ЕС, но сначала она должна искоренить коррупцию, кумовство и организованную преступность.

Напомним, Яков Милатович, который в апреле победил на выборах президента Черногории, 20 мая принял присягу и официально вступил в должность.

Подробнее об ожиданиях от выборов читайте в статье Черногория в ожидании новой власти: как парламентские выборы изменят курс страны.