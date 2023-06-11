МЗС Литви дозволило своїм співробітникам їздити на робочі зустрічі на велосипедах

З 5 червня міністерство закордонних справ Литви дозволило своїм співробітникам їздити на робочі зустрічі у Вільнюсі на службових велосипедах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Деякі співробітники і зараз приїжджають на роботу на велосипедах, у нас біля міністерства є велопарковка. Ми хочемо запросити інших співробітників міністерства користуватися зручнішим, екологічнішим, а іноді й швидшим видом транспорту. Так ми не тільки захистимо довкілля, а й покажемо, що дипломатична служба активна, сучасна і не стоїть на місці", – сказала канцлерка міністерства Інга Чернюк.

З травня службовими велосипедами почали користуватися співробітники дипмісій Литви в Брюсселі, Лондоні, Астані, Амстердамі, Парижі, Гельсінкі, Стокгольмі.

У Вільнюсі першими новий службовий транспорт випробували Вікторія Білайте і Міндаугас Віскупайтіс: на велосипедах литовського виробництва вони вирушили на засідання Комісії Європейського союзу уряду Литовської Республіки в Державну канцелярію.

Нагадаємо, Сейм Литви у четвер, 8 червня, ухвалив поправки до закону про безпечний рух дорогами, які вводять нові вимоги до електросамокатів, включно з можливою забороною на їх використання на тротуарах.