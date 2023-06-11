МИД Литвы разрешил своим сотрудникам ездить на рабочие встречи на велосипедах

С 5 июня министерство иностранных дел Литвы позволило своим сотрудникам ездить на рабочие встречи в Вильнюсе на служебных велосипедах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Некоторые сотрудники и сейчас приезжают на работу на велосипедах, у нас возле министерства есть велопарковка. Мы хотим пригласить других сотрудников министерства пользоваться более удобным, экологичным, а иногда и более быстрым видом транспорта. Так мы не только защитим окружающую среду, но и покажем, что дипломатическая служба активная, современная и не стоит на месте", – сказала канцлер министерства Инга Чернюк.

С мая служебными велосипедами начали пользоваться сотрудники дипмиссий Литвы в Брюсселе, Лондоне, Астане, Амстердаме, Париже, Хельсинки, Стокгольме.

В Вильнюсе первыми новый служебный транспорт испытали Виктория Билайте и Миндаугас Вискупайтис: на велосипедах литовского производства они отправились на заседание Комиссии Европейского союза правительства Литовской Республики в Государственную канцелярию.

Напомним, Сейм Литвы в четверг, 8 июня, принял поправки к закону о безопасном движении по дорогам, которые вводят новые требования к электросамокатам, включая возможный запрет на их использование на тротуарах.