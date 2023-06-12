США повідомили про бажання повернутися до ЮНЕСКО – ЗМІ

США минулого тижня звернулися до ЮНСЕКО, заявивши про бажання повернутися до організації майже через шість років після рішення тодішнього американського президента Дональда Трампа про вихід з її складу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив в інтерв’ю Axios неназваний представник Державного департаменту.

Зазначається, що 8 червня заступник держсекретаря США з питань управління та ресурсів Річард Верма направив генеральній директорці ЮНЕСКО Одрі Азулі план повернення країни до організації. Цей план з'явився внаслідок тривалих переговорів між Держдепартаментом та ЮНЕСКО. Він містить інформацію про тимчасові рамки виплати США боргу перед організацією та повернення країни до виконавчої ради.

За даними видання, минулої п'ятниці офіс гендиректора ЮНЕСКО скликав послів усіх держав-членів на позачергову зустріч, заплановану на понеділок, під час якої Азуле "надасть термінову стратегічну інформацію". На цій зустрічі держави-члени поінформують про план США щодо повернення до ЮНЕСКО і попросять їхньої згоди на проведення спеціального засідання Генеральної конференції в липні, щоб привітати рішення США і затвердити план відновлення членства.

Співрозмовник видання розповів, що США хочуть повернутися до ЮНЕСКО і почати виплачувати свої борги вже зараз, щоб мати можливість балотуватися на місце у виконавчій раді ЮНЕСКО на майбутніх виборах у листопаді.

Джерело також повідомило, що група західних країн в ЮНЕСКО вже погодилася надати місце для США, якщо вони вирішать повернутися в організацію.

У 2011 році адміністрація 44-го президента США Барака Обами припинила фінансування ЮНЕСКО після того, як повноправним членом організації стала Палестина – це було заборонено американським законодавством.

США оголосили про намір покинути організацію в жовтні 2017 року у зв’язку з розбіжностями довкола палестино-ізраїльського конфлікту.

Оголошуючи про вихід у Державному департаменті США пояснили, що Вашингтон занепокоєний збільшенням заборгованості в ЮНЕСКО, необхідністю проведення фундаментальних реформ в організації та незгодний із продовженням антиізраїльської позиції в організації.