США сообщили о желании вернуться в ЮНЕСКО - СМИ

США на прошлой неделе обратились в ЮНСЕКО, заявив о желании вернуться в организацию почти через шесть лет после решения тогдашнего американского президента Дональда Трампа о выходе из ее состава.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил в интервью Axios неназванный представитель Государственного департамента.

Отмечается, что 8 июня заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма направил генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле план возвращения страны в организацию. Этот план появился в результате длительных переговоров между Госдепартаментом и ЮНЕСКО. Он содержит информацию о временных рамках выплаты США долга перед организацией и возвращения страны в исполнительный совет.

По данным издания, в прошлую пятницу офис гендиректора ЮНЕСКО созвал послов всех государств-членов на внеочередную встречу, запланированную на понедельник, во время которой Азуле "предоставит срочную стратегическую информацию". На этой встрече государства-члены проинформируют о плане США по возвращению в ЮНЕСКО и попросят их согласия на проведение специального заседания Генеральной конференции в июле, чтобы приветствовать решение США и утвердить план восстановления членства.

Собеседник издания рассказал, что США хотят вернуться в ЮНЕСКО и начать выплачивать свои долги уже сейчас, чтобы иметь возможность баллотироваться на место в исполнительном совете ЮНЕСКО на предстоящих выборах в ноябре.

Источник также сообщил, что группа западных стран в ЮНЕСКО уже согласилась предоставить место для США, если они решат вернуться в организацию.

В 2011 году администрация 44-го президента США Барака Обамы прекратила финансирование ЮНЕСКО после того, как полноправным членом организации стала Палестина – это было запрещено американским законодательством.

США объявили о намерении покинуть организацию в октябре 2017 года в связи с разногласиями вокруг палестино-израильского конфликта.

Объявляя о выходе в Государственном департаменте США объяснили, что Вашингтон обеспокоен увеличением задолженности в ЮНЕСКО, необходимостью проведения фундаментальных реформ в организации и не согласен с продолжением антиизраильской позиции в организации.