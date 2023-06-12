Німеччина та Франція святкують 60-річчя дружби безкоштовними залізничними квитками

Уряди Німеччини та Франції роздають безкоштовні залізничні квитки 60 тисячам молодих людей в порядку живої черги, щоб відсвяткувати 60-річчя свого договору про дружбу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Близько 30 тисяч німців і 30 тисяч французів у віці від 18 до 27 років можуть отримати безкоштовні квитки на потяги до іншої країни в понеділок. Квитки можна використовувати протягом семи днів у будь-який час цього року, і вони покликані заохотити молодь до подорожей до сусідньої країни.

"Поточні події в Європі показують, наскільки важливим є взаємний обмін для продовження мирного і демократичного розвитку Європи", – заявив міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінг, який запустив цю ініціативу разом зі своїм французьким колегою Клеманом Боном.

Єлисейський договір був підписаний у січні 1963 року колишнім канцлером Німеччини Конрадом Аденауером і президентом Франції Шарлем де Голлем і ознаменував початок ери новоствореної дружби між двома країнами, які були ворогами у двох світових війнах.

Тісні відносини між Берліном і Парижем залишаються пріоритетом для обох сторін і мають високу символічну цінність.

Але на практиці відносини між двома урядами в останні місяці були неспокійними через розбіжності в кількох сферах, включаючи енергетичну політику, і консультації між двома урядами довелося відкласти на кілька місяців минулого року.

Зовсім недавно канцлер Шольц запросив президента Франції Макрона на приватну вечерю під Берліном, щоб подолати розбіжності та тісніше співпрацювати.

У понеділок Щольц і Макрон зустрінуться в Парижі, до них також приєднається президент Польщі Анджей Дуда.

Очікують, що зустріч за вечерею буде присвячена прагненню України до членства в НАТО і гарантіям безпеки з боку союзників напередодні саміту Альянсу в липні.