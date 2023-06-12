Германия и Франция отмечают 60-летие дружбы бесплатными железнодорожными билетами

Правительства Германии и Франции раздают бесплатные железнодорожные билеты 60 тысячам молодых людей в порядке живой очереди, чтобы отпраздновать 60-летие своего договора о дружбе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Около 30 тысяч немцев и 30 тысяч французов в возрасте от 18 до 27 лет могут получить бесплатные билеты на поезда в другую страну в понедельник. Билеты можно использовать в течение семи дней в любой момент этого года, и они призваны поощрить молодежь к путешествиям в соседнюю страну.

"Текущие события в Европе показывают, насколько важен взаимный обмен для продолжения мирного и демократического развития Европы", – заявил министр транспорта Германии Фолькер Виссинг, который запустил эту инициативу вместе со своим французским коллегой Клеманом Боном.

Елисейский договор был подписан в январе 1963 года бывшим канцлером Германии Конрадом Аденауэром и президентом Франции Шарлем де Голлем и ознаменовал начало эры вновь созданной дружбы между двумя странами, которые были врагами в двух мировых войнах.

Тесные отношения между Берлином и Парижем остаются приоритетом для обеих сторон и имеют высокую символическую ценность.

Но на практике отношения между двумя правительствами в последние месяцы были неспокойными из-за разногласий в нескольких сферах, включая энергетическую политику, и консультации между двумя правительствами пришлось отложить на несколько месяцев в прошлом году.

Совсем недавно канцлер Шольц пригласил президента Франции Макрона на частный ужин под Берлином, чтобы преодолеть разногласия и теснее сотрудничать.

В понедельник Шольц и Макрон встретятся в Париже, к ним также присоединится президент Польши Анджей Дуда.

Ожидается, что встреча за ужином будет посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности со стороны союзников накануне саммита Альянса в июле.