У парламенті Естонії пропонують ініціювати вотум недовіри прем'єрці Каллас
Фракція Центристської партії в парламенті Естонії хоче ініціювати вотум недовіри прем'єр-міністру Каї Каллас.
Як пише "Європейська правда", про це заявив голова центристської фракції Танель Кійк, повідомляє ERR.
Він стверджує, що уряд Каллас веде країну в неправильному напрямку, а прем'єр-міністерка проводить "брехливу політику і дозволяє собі негідні висловлювання".
Кійк сказав, що Каллас неодноразово дозволяла собі образи на адресу депутатів парламенту, а вибачитися відмовилася.
"Називати депутатів клоунами, порівнювати парламент із путінською Росією і гітлерівською Німеччиною та КДБ – це обурливо. Кожен наступний виступ глави уряду лише загострював ситуацію і лише посилював кризу довіри в суспільстві", – зазначив він.
Фракція Центристської партії почне переговори з іншими опозиційними фракціями, щоб ініціювати вотум недовіри прем'єр-міністру спільно.
Нагадаємо, Кая Каллас уже вдруге стала прем'єркою Естонії після перемоги на парламентських виборах на початку квітня.
Деталі про наслідки парламентських виборів, які дозволили Каллас зберегти владу, читайте у статті: Як інтернет-голосування в Естонії закріпило підтримку України.