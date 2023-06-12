Фракція Центристської партії в парламенті Естонії хоче ініціювати вотум недовіри прем'єр-міністру Каї Каллас.

Як пише "Європейська правда", про це заявив голова центристської фракції Танель Кійк, повідомляє ERR.

Він стверджує, що уряд Каллас веде країну в неправильному напрямку, а прем'єр-міністерка проводить "брехливу політику і дозволяє собі негідні висловлювання".

Кійк сказав, що Каллас неодноразово дозволяла собі образи на адресу депутатів парламенту, а вибачитися відмовилася.

"Називати депутатів клоунами, порівнювати парламент із путінською Росією і гітлерівською Німеччиною та КДБ – це обурливо. Кожен наступний виступ глави уряду лише загострював ситуацію і лише посилював кризу довіри в суспільстві", – зазначив він.

Фракція Центристської партії почне переговори з іншими опозиційними фракціями, щоб ініціювати вотум недовіри прем'єр-міністру спільно.

Нагадаємо, Кая Каллас уже вдруге стала прем'єркою Естонії після перемоги на парламентських виборах на початку квітня.

Деталі про наслідки парламентських виборів, які дозволили Каллас зберегти владу, читайте у статті: Як інтернет-голосування в Естонії закріпило підтримку України.