В парламенте Эстонии предлагают инициировать вотум недоверия премьеру Каллас

Фракция Центристской партии в парламенте Эстонии хочет инициировать вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил председатель центристской фракции Танель Кийк, сообщает ERR.

Он утверждает, что правительство Каллас ведет страну в неправильном направлении, а премьер-министр проводит "лживую политику и позволяет себе недостойные высказывания".

Кийк сказал, что Каллас неоднократно позволяла себе оскорбления в адрес депутатов парламента, а извиниться отказалась.

"Называть депутатов клоунами, сравнивать парламент с путинской Россией и гитлеровской Германией и КГБ – это возмутительно. Каждое последующее выступление главы правительства только обостряло ситуацию и только усиливало кризис доверия в обществе", – отметил он.

Фракция Центристской партии начнет переговоры с другими оппозиционными фракциями, чтобы инициировать вотум недоверия премьер-министру совместно.

Напомним, Кая Каллас уже второй раз стала премьером Эстонии после победы на парламентских выборах в начале апреля.

Детали о последствиях парламентских выборов, которые позволили Каллас сохранить власть, читайте в статье: Как интернет-голосование в Эстонии закрепило поддержку Украины.