Байден прийме Столтенберга у Білому домі на тлі пошуку наступного генсека НАТО

Президент США Джо Байден прийме генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який залишає посаду, в Білому домі 12 червня.

Про це повідомила у своїй заяві речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, пише "Європейська правда".

Жан-П’єр повідомила, що Столтенберг відвідає Білий дім, щоб обговорити майбутній саміт НАТО у Вільнюсі.

"Президент Байден і генеральний секретар Столтенберг розглянуть підготовку до саміту, в тому числі роботу над подальшим зміцненням сил і засобів стримування і оборони Альянсу, виконанням зобов'язань щодо інвестицій в оборону, взятих на Уельському саміті 2014 року, і поглибленням партнерських відносин між членами НАТО.

Вони також обговорять підтримку України з боку членів Альянсу на тлі жорстокої агресивної війни Росії", – повідомила речниця Білого дому.

Столтенберг, який очолює НАТО з 2014 року, заявив на початку цього року, що піде з посади, коли наприкінці вересня закінчиться його нинішній термін повноважень.

Боротьба за кандидатуру його наступника посилилася напередодні саміту лідерів НАТО у Вільнюсі 11-12 липня.

Минулого тижня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак запропонував кандидатуру міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса безпосередньо Байдену.

Президент США також зустрівся з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, яка є ще одним потенційним претендентом на посаду.

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