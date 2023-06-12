Байден примет Столтенберга в Белом доме на фоне поиска следующего генсека НАТО

Президент США Джо Байден примет генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который покидает свой пост, в Белом доме 12 июня.

Об этом сообщила в своем заявлении пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет "Европейская правда".

Жан-Пьер сообщила, что Столтенберг посетит Белый дом, чтобы обсудить предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.

"Президент Байден и генеральный секретарь Столтенберг рассмотрят подготовку к саммиту, в том числе работу над дальнейшим укреплением сил и средств сдерживания и обороны Альянса, выполнением обязательств по инвестициям в оборону, взятых на Уэльском саммите 2014 года, и углублением партнерских отношений между членами НАТО.

Они также обсудят поддержку Украины со стороны членов Альянса на фоне жестокой агрессивной войны России", – сообщила пресс-секретарь Белого дома.

Столтенберг, который возглавляет НАТО с 2014 года, заявил в начале этого года, что уйдет с должности, когда в конце сентября закончится его нынешний срок полномочий.

Борьба за кандидатуру его преемника усилилась накануне саммита лидеров НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса непосредственно Байдену.

Президент США также встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая является еще одним потенциальным претендентом на должность.

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