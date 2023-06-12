Спецслужби Латвії закликають не їздити у РФ та Білорусь через ризик вербування

Жителів Латвії закликали не їздити в Росію і Білорусь через високий ризик вербування у цих країнах.

Як пише "Європейська правда", про це заявив глава Служби державної безпеки (СДБ) Латвії Нормундс Межвіетс, повідомляє Delfi.

За його словами, наразі найбільшу загрозу для Латвії становить розвідка з території РФ, яка використовує для своїх цілей людей, які проживають у Латвії або регулярно в'їжджають у країну.

"Звичайно, війна в Україні внесла певні корективи. Наразі, якщо подивитися на цілі російської розвідки в нашій країні, то більший акцент зроблено на військову розвідку, конкретно – на отримання інформації про наших Національних збройних силах і військовий контингент союзних країн НАТО на території Латвії", – зазначив Межвіетс.

Він додав, що російську військову розвідку цікавлять відомості про особовий склад збройних сил у Латвії, їхнє технічне забезпечення, будівлі, а також критично важлива інфраструктура країни.

За останні кілька років латвійським силовикам вдалося затримати кількох чоловіків, які допомагали спецслужбам Росії та Білорусі. Виявлені випадки шпигунства переважно пов'язані з поставками для військових цілей.

Глава СДБ закликає громадян Латвії дуже уважно ставитися до поїздок у Росію і Білорусь. На його думку, по інший бік кордону вони наражаються на ризик вербування.

"Це дійсно серйозна проблема, серйозні ризики. Природна краса, дешеві товари або культурно-історична спадщина Росії та Білорусі не варті того, щоб ставити під загрозу свою безпеку, створюючи собі проблеми в майбутньому", – зауважив Межвіетс.

Раніше повідомлялося, що Литва стала частіше відмовляти росіянам і білорусам у посвідці на проживання через загрозу нацбезпеці.