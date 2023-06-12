Чому Швейцарія відмовила Україні у допомозі і чи є це рішення остаточним

Нижня палата парламенту Швейцарії заблокувала схвалення нового швейцарського пакета допомоги Україні. Для цього вистачило голосів 98 депутатів, які натиснули "проти".

Це важливо, адже таким чином була втрачена можливість надіслати сигнал солідарності народу України.

Чергові дебати та голосування в Сенаті стосовно допомоги Україні мають відбутися сьогодні вдень.

Докладніше про все це – у колонці колишнього генерального секретаря Партії зелених Швейцарії Флоріана Ірмінгера Голосування під впливом пропаганди. Чи зможе Швейцарія розблокувати допомогу Україні.

Автор колонки нагадує, що вказана пропозиція допомоги, внесена до парламенту, є досить простою: з огляду на давні та існуючі зобов’язання Швейцарії, вона має виділити приблизно 4,8 мільярда євро протягом наступних п’яти-десяти років для надання гуманітарної допомоги, підтримки захисту цивільного населення та сприяння миру та відбудові.

Ірмінгер пише, що в уряді визнавали складність схвалення цієї пропозиції.

Втім, її схвалили принаймні у постійному комітеті із закордонних справ нижньої палати парламенту. За словами автора колонки, більшість членів цього комітету, які підтримали пропозицію, висунуту депутатом женевського осередку Партії зелених Ніколасом Вальдером, вважали допомогу Україні надзвичайно важливим сигналом.

"І це правда, адже, як підрахував Кільський інститут світової економіки, за співвідношенням допомоги до рівня ВВП країн, Швейцарія посідає сумне 32-ге місце серед країн-донорів України. Таким чином, вона значно відстає навіть від своєї сусідки, також нейтральної Австрії, яка опинилася на 15-му місці", – пише колишній генсек Партії зелених Швейцарії.

І, хоча, за його словами, під час дебатів в парламенті більшість депутатів визнавали порушення Росією міжнародного права і розв'язування війни проти суверенної держави, основним аргументом "проти" під час голосування за пакет допомоги Україні була фінансова сторона.

Утім, цей аргумент досить слабкий – державні фінанси країни були профіцитними протягом останніх кількох років.

"Ми також не маємо бути наївними щодо впливу Росії на швейцарську політику, як нещодавно писав Blick і як я чітко пояснював раніше. Для них сигнал мав бути не на користь жертв цієї війни, а на користь мучителів", – зауважує Флоріан Ірмінгер.

При цьому він уточнює: 98 депутатів, що не підтримали пакет допомоги Україні, не діяли відповідно до закликів російської пропаганди.

"Але одночасно ми повинні чітко визнати, що будь-які підстави, на яких добросовісні депутати проголосували проти цієї пропозиції, служать інтересам Росії, виправдовують порушення міжнародного гуманітарного права та не демонструють солідарності з українським народом, який живе в облозі і під обстрілами, але демонструє велику силу", – вважає автор колонки.

Можливість надіслати сигнал про солідарність з народом України зберігається й досі, додає колишній генсек Партії зелених Швейцарії.

І хоча за кілька днів до виступу президента Зеленського перед парламентом Швейцарії її нижня палата втратила можливість виступити на захист України, у вищої палати цього тижня буде можливість скорегувати курс.

Дебати та голосування в Сенаті мають відбутися в понеділок вдень, інформує Флоріан Ірмінгер. Він сподівається, що сенатори приймуть рішення, що схвалення цього пакета допомоги надсилає сигнал Москві, що вартий цих грошей.

Сигнал, спрямований проти відчуття безкарності, яке живить воєначальників у Кремлі.

Докладніше – у колонці Флоріана Ірмінгера Голосування під впливом пропаганди. Чи зможе Швейцарія розблокувати допомогу Україні.