Почему Швейцария отказала Украине в помощи и является ли это решение окончательным

Нижняя палата парламента Швейцарии заблокировала одобрение нового швейцарского пакета помощи Украине. Для этого хватило голосов "против" 98 депутатов.

Это важно, ведь таким образом была упущена возможность послать сигнал солидарности народу Украины.

Очередные дебаты и голосование в Сенате относительно помощи Украине должны состояться сегодня днем.

Подробнее об всем этом – в колонке бывшего генерального секретаря Партии зеленых Швейцарии Флориана Ирмингера Голосование под влиянием пропаганды. Сможет ли Швейцария разблокировать помощь Украине.

Автор колонки напоминает, что указанное предложение помощи, внесенное в парламент, является достаточно простым: учитывая давние и существующие обязательства Швейцарии, она должна выделить примерно 4,8 миллиарда евро в течение следующих пяти-десяти лет для оказания гуманитарной помощи, поддержки защиты гражданского населения и содействия миру и восстановлению.

Ирмингер пишет, что в правительстве признавали сложность одобрения этого предложения.

Впрочем, его одобрили по крайней мере в постоянном комитете по иностранным делам нижней палаты парламента. По словам автора колонки, большинство членов этого комитета, поддержавших предложение, выдвинутое депутатом женевской ячейки Партии зеленых Николасом Вальдером, считали помощь Украине чрезвычайно важным сигналом.

"И это правда, ведь, как подсчитал Кильский институт мировой экономики, по соотношению помощи к уровню ВВП стран, Швейцария занимает печальное 32-е место среди стран-доноров Украины. Таким образом, она значительно отстает даже от своей соседки, также нейтральной Австрии, которая оказалась на 15-м месте", – пишет бывший генсек Партии зеленых Швейцарии.

И, хотя, по его словам, во время дебатов в парламенте большинство депутатов признавали нарушение Россией международного права и развязывание войны против суверенного государства, основным аргументом "против" во время голосования за пакет помощи Украине была финансовая сторона.

Впрочем, этот аргумент достаточно слабый – государственные финансы страны были профицитными в течение последних нескольких лет.

"Мы также не должны быть наивными относительно влияния России на швейцарскую политику, как недавно писал Blick и как я четко объяснял ранее. Для них сигнал должен был быть не в пользу жертв этой войны, а в пользу мучителей", – отмечает Флориан Ирмингер.

При этом он уточняет: 98 депутатов, не поддержавших пакет помощи Украине, не действовали в соответствии с призывами российской пропаганды.

"Но одновременно мы должны четко признать, что любые основания, на которых добросовестные депутаты проголосовали против этого предложения, служат интересам России, оправдывают нарушение международного гуманитарного права и не демонстрируют солидарности с украинским народом, который живет в осаде и под обстрелами, но демонстрирует большую силу", – считает автор колонки.

Возможность послать сигнал о солидарности с народом Украины сохраняется до сих пор, добавляет бывший генсек Партии зеленых Швейцарии.

И хотя за несколько дней до выступления президента Зеленского перед парламентом Швейцарии ее нижняя палата потеряла возможность выступить в защиту Украины, у высшей палаты на этой неделе будет возможность скорректировать курс.

Дебаты и голосование в Сенате должны состояться в понедельник днем, информирует Флориан Ирмингер. Он надеется, что сенаторы примут решение, что одобрение этого пакета помощи посылает сигнал Москве, который стоит этих денег.

Сигнал, направленный против чувства безнаказанности, которое питает военачальников в Кремле.

Подробнее – в колонке Флориана Ирмингера Голосование под влиянием пропаганды. Сможет ли Швейцария разблокировать помощь Украине.