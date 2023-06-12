ООН готова надіслати спеціальну місію для допомоги постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС на лівобережжя Херсонщини, для цього очікують гарантій безпеки від російської сторони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ефірі єдиного марафону заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Кулеба розповів, що на цей час Організація об’єднаних націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста вже почали постачати гуманітарну допомогу постраждалому населенню на правобережжі Херсонської області.

Він також розповів, що вже сформована місія ООН, готова вирушити на лівий берег Дніпра, але для цього очікують гарантій безпеки від російської сторони.

"Відповідно до нашої домовленості, якої ми досягли минулого четверга з ООН… така місія сформована, вони надіслали запит на отримання гарантій безпеки Україні і Росії. Україна такі гарантії миттєво надала. Росія наразі відповідь не надала", – зазначив Дмитро Кулеба.

Він повідомив також, що в Україну на цей час вже доставили вантажі від 12 з 19 країн, які виділили допомогу Україні для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.