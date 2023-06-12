Глава МЗС Латвії: Захід ще усвідомить масштаби того, що сталося з Каховською ГЕС

Міністр закордонних справ та обраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що на Заході повною мірою не усвідомили масштаби катастрофи, спричиненої підривом Каховської ГЕС, і це станеться лиш згодом.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

На запитання про те, чи, на його думку, на Заході усвідомили, що означає підрив Каховської ГЕС, Рінкевичс відповів заперечно.

"Я вважаю, що для багатьох дуже важко зрозуміти, наскільки велика ця трагедія. Що це і втрачені життя, і удар по екології, довкіллю. І я думаю, що усвідомлення цього настане дещо пізніше.

Я не хочу порівнювати, але до певної міри це нагадує мені про те, що сталося під час аварії на Чорнобильській АЕС. Тоді спершу, у найперші дні не було розуміння, що це означає для світу та для України. Але я також вірю, що і тепер це зміниться. Ми вже бачимо нові фото і відео, тож усвідомлення цього має скоро з’явитися", – зазначив він.

Він додав, що у комунікації про цю катастрофу важливо враховувати, що триває інформаційна війна і подавання ситуації як такої, де "не все однозначно", підігрує російській пропаганді.

"Як на мене, тут все абсолютно чітко. Росія за це відповідальна. Я затвітив про це, коли з’явилися перші новини і побачили перші факти. Звичайно, треба час на розслідування, тому я казатиму, що це "найімовірніше" була частина воєнної операції щоби протистояти наступу українських сил.

Але все одно, звісно ж, нам ще потрібне розслідування, щоби встановити, хто безпосередньо віддавав наказ вчинити ці дії – на додаток, звісно ж, до загальної відповідальності щодо Путіна та його поплічників у Кремлі", – додав Рінкевичс.

Глава МЗС Латвії додав, що однозначно йдеться про злочин, незалежно від того, як його кваліфікують у майбутньому за результатами розслідувань.