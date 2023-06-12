Глава МИД Латвии: Запад еще осознает масштабы того, что произошло с Каховской ГЭС

Министр иностранных дел и избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что на Западе в полной мере не осознали масштабы катастрофы, вызванной подрывом Каховской ГЭС, и это произойдет лишь со временем.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

На вопрос о том, осознали ли, по его мнению, на Западе, что означает подрыв Каховской ГЭС, Ринкевичс ответил отрицательно.

"Я считаю, что для многих очень трудно понять, насколько велика эта трагедия. Что это и потерянные жизни, и удар по экологии, окружающей среде. И я думаю, что осознание этого наступит несколько позже.

Я не хочу сравнивать, но в определенной степени это напоминает мне о том, что произошло во время аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда сначала, в самые первые дни не было понимания, что это означает для мира и для Украины. Но я также верю, что и теперь это изменится. Мы уже видим новые фото и видео, поэтому осознание этого должно скоро появиться", – отметил он.

Он добавил, что в коммуникации об этой катастрофе важно учитывать, что продолжается информационная война и подача ситуации как такой, где "не все однозначно", подыгрывает российской пропаганде.

"Как по мне, здесь все абсолютно четко. Россия за это ответственна. Я написал об этом, когда появились первые новости и увидели первые факты. Конечно, нужно время на расследование, поэтому я буду говорить, что это "скорее всего" была часть военной операции, чтобы противостоять наступлению украинских сил.

Но все равно, конечно же, нам еще нужно расследование, чтобы установить, кто непосредственно отдавал приказ совершить эти действия – в дополнение, конечно же, к общей ответственности в отношении Путина и его приспешников в Кремле", – добавил Ринкевичс.

Глава МИД Латвии добавил, что однозначно речь идет о преступлении, независимо от того, как его квалифицируют в будущем по результатам расследований.