Найвищий військовий орган ЄС може очолити представник нейтральної Ірландії

Військовий комітет ЄС – найвищий військовий орган Євросоюзу – очолить представник нейтральної Ірландії генерал-лейтенант Шон Кленсі.

Цю інформацію 15 травня підтвердив уряд Ірландії, пише "Європейська правда".

Генерал-лейтенант Шон Кленсі обійме посаду голови Військового комітету ЄС у травні 2025 року, замінивши попередника, австрійського генерала Роберта Брігера, на три роки.

Зазначається, що Кленсі майже сорок років служить у Збройних силах Ірландії та має "великий досвід у сфері оборони і навички розбудови партнерств" та "ідеально підходить для того, щоб застосувати свої здібності на посаді голови" Військового комітету ЄС.

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Формально кандидатуру ірландця, яку обрали таємним голосуванням командувачів збройних сил держав-членів ЄС, ще має затвердити Європейська рада.

Відомо, що на посаду також претендували словенський генерал-лейтенант Роберт Главаш і польський генерал Славомір Войцеховський, який нині є представником Польщі у військових комітетах ЄС і НАТО.

Польські ЗМІ раніше писали, що Войцеховський мав найбільші шанси бути обраним на посаду.

Нинішній голова Військового комітету ЄС Роберт Брігер походить з нейтральної Австрії, яка має застереження щодо військової допомоги Києву. Нещодавно Брігер потрапив у скандал, коли з'ясувалось, що він поставив уподобання допису антисеміта у Facebook.

Військовий комітет є найвищим військовим органом Європейського Союзу, до його складу входять командувачі збройних сил усіх 27 країн-членів.