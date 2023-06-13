Французький уряд пережив 17-й за рік вотум недовіри

У понеділок уряд прем'єр-міністра Франції Елізабет Борн зіткнувся з новим вотумом недовіри, 17-м за неповний рік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

З 239 голосами "за", що значно менше 289 необхідних, вотум не був прийнятий.

Це, однак, не зменшило гніву частини опозиції, яка внесла пропозицію на підставі того, що уряд підриває парламентську демократію, чинячи тиск на голову Національних зборів, щоб уникнути голосування про скасування пенсійної реформи.

Депутат-соціаліст Валері Рабо закликала депутатів проголосувати за вотум недовіри, щоб "покласти край дискредитації, яку уряд кидає на Національні збори".

Депутат-комуніст Юбер Вульфранк висловив стурбованість "накопиченням і плутаниною повноважень", якій "французький народ хотів покласти край", надавши президенту Еммануелю Макрону відносну, а не абсолютну більшість на виборах у червні 2022 року.

Жан-Луї Теріо з правоцентристської партії "Республіканці" заявив пресі, що пропозиція має на меті "перегорнути сторінку, яку більше не потрібно перегортати", оскільки пенсійна реформа вже ухвалена і набула чинності.

Отже, "цей вотум недовіри не має сенсу", сказав Теріо.

Прем'єр-міністр Елізабет Борн заявила законодавцям, що "цей вотум недовіри [показує], що ми дійсно живемо в парламентській демократії" і що "останнє слово завжди залишається за Національними зборами".

Борн сказала, що вона відчуває, що французи тепер бачать "тих, хто простягає руку, і тих, хто принципово відмовляється її подати", незважаючи на те, що у квітні минулого року президент звернувся до неї з проханням розширити більшість – поки що безрезультатно. Це означало б залучення до більшості більшої кількості партій, особливо правих "Республіканців".

Тим не менш, вона підкреслила, що її уряду вдалося знайти "домовленості і рішення з основних питань", таких як безпека і енергетичний перехід, і продовжила перераховувати справи, які перебувають на стадії розгляду.

Голосування відбувається на тлі чуток про перестановки в уряді, які можуть відбутися в червні або в перший тиждень липня.

Оскільки уряд прагне консолідувати і зміцнити своє лідерство, одним з альтернативних шляхів до перестановок є альянс між президентською більшістю і правими.

Нагадаємо, 6 червня десятки тисяч людей вийшли на вулиці в містах Франції на знак протесту проти суперечливої пенсійної реформи, яку французький уряд уже почав впроваджувати, хоча цього разу кількість протестувальників була значно меншою.