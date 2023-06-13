Французское правительство пережило 17-й за год вотум недоверия

В понедельник правительство премьер-министра Франции Элизабет Борн столкнулось с новым вотумом недоверия, 17-м за неполный год.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

С 239 голосами "за", что значительно меньше 289 необходимых, вотум не был принят.

Это, однако, не уменьшило гнева части оппозиции, которая внесла предложение на основании того, что правительство подрывает парламентскую демократию, оказывая давление на председателя Национального собрания, чтобы избежать голосования об отмене пенсионной реформы.

Депутат-социалист Валери Рабо призвала депутатов проголосовать за вотум недоверия, чтобы "положить конец дискредитации, которую правительство бросает на Национальное собрание".

Депутат-коммунист Юбер Вульфранк выразил обеспокоенность "накоплением и путаницей полномочий", которой "французский народ хотел положить конец", предоставив президенту Эммануэлю Макрону относительное, а не абсолютное большинство на выборах в июне 2022 года.

Жан-Луи Терио из правоцентристской партии "Республиканцы" заявил прессе, что предложение имеет целью "перевернуть страницу, которую больше не нужно переворачивать", поскольку пенсионная реформа уже принята и вступила в силу.

Следовательно, "этот вотум недоверия не имеет смысла", сказал Терио.

Премьер-министр Элизабет Борн заявила законодателям, что "этот вотум недоверия [показывает], что мы действительно живем в парламентской демократии" и что "последнее слово всегда остается за Национальным собранием".

Борн сказала, что она чувствует, что французы теперь видят "тех, кто протягивает руку, и тех, кто принципиально отказывается ее подать", несмотря на то, что в апреле прошлого года президент обратился к ней с просьбой расширить большинство – пока безрезультатно. Это означало бы привлечение к большинству большего количества партий, особенно правых "Республиканцев".

Тем не менее, она подчеркнула, что ее правительству удалось найти "договоренности и решения по основным вопросам", таким как безопасность и энергетический переход, и продолжила перечислять дела, которые находятся на стадии рассмотрения.

Голосование происходит на фоне слухов о перестановках в правительстве, которые могут произойти в июне или в первую неделю июля.

Поскольку правительство стремится консолидировать и укрепить свое лидерство, одним из альтернативных путей к перестановкам является альянс между президентским большинством и правыми.

Напомним, 6 июня десятки тысяч людей вышли на улицы в городах Франции в знак протеста против противоречивой пенсионной реформы, которую французское правительство уже начало внедрять, хотя на этот раз количество протестующих было значительно меньше.