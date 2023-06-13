В Європарламенті пропонують надати додаткові місця дев’ятьом країнам

Комітет Європарламенту з конституційних питань ввечері у понеділок, 12 червня, запропонував збільшити кількість місць на 11, розділивши їх між дев'ятьма країнами, щоб відобразити демографічні зміни в ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Зазначається, що Іспанія і Нідерланди отримають по два додаткових місця в Європарламенті.

Згідно із пропозицією, Австрія, Данія, Фінляндія, Словаччина, Латвія, Словенія та Ірландія матимуть по одному додатковому місцю.

У проєкті доповіді підкреслюється необхідність швидких дій, щоб дозволити державам-членам здійснити необхідні зміни на національному рівні до виборів до Європарламенту наступного року.

Пропозицію буде винесено на голосування на пленарному засіданні Європарламенту в четвер.

Місця в Європарламенті зазвичай розподіляють пропорційно чисельності населення кожної країни.

Наразі в Європарламенті 705 депутатів, але після виходу Великої Британії з ЄС 73 місця залишилися незайнятими. 27 місць були раніше розподілені між 14 найменш представленими країнами ЄС.

Як відомо, наступні вибори до Європейського парламенту відбудуться з 6 по 9 червня 2024 року.

Європейські вибори відбуваються в 27 країнах-членах ЄС кожні п'ять років. Від їхніх результатів залежить не лише склад Європейського парламенту, але й ключові посади в інших інституціях ЄС, зокрема, президента Європейської комісії.