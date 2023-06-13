В Европарламенте предлагают предоставить дополнительные места девяти странам

Комитет Европарламента по конституционным вопросам вечером в понедельник, 12 июня, предложил увеличить количество мест на 11, разделив их между девятью странами, чтобы отразить демографические изменения в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Отмечается, что Испания и Нидерланды получат по два дополнительных места в Европарламенте.

Согласно предложению, Австрия, Дания, Финляндия, Словакия, Латвия, Словения и Ирландия будут иметь по одному дополнительному месту.

В проекте доклада подчеркивается необходимость быстрых действий, чтобы позволить государствам-членам осуществить необходимые изменения на национальном уровне до выборов в Европарламент в следующем году.

Предложение будет вынесено на голосование на пленарном заседании Европарламента в четверг.

Места в Европарламенте обычно распределяют пропорционально численности населения каждой страны.

Сейчас в Европарламенте 705 депутатов, но после выхода Великобритании из ЕС 73 места остались незанятыми. 27 мест были ранее распределены между 14 наименее представленными странами ЕС.

Как известно, следующие выборы в Европейский парламент состоятся с 6 по 9 июня 2024 года.

Европейские выборы проходят в 27 странах-членах ЕС каждые пять лет. От их результатов зависит не только состав Европейского парламента, но и ключевые должности в других институтах ЕС, в частности, президента Европейской комиссии.