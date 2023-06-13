Глава МЗС Латвії скептичний щодо можливості відкласти головування Угорщини в ЄС

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс, якого нещодавно обрали президентом Латвії, сумнівається у тому, що Євросоюзу вдасться відкласти головування Угорщини в Раді ЄС.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Рінкевичс нагадав, що головування – це частина механізму управління Євросоюзом.

"Попри всі проблеми, які ми маємо з Угорщиною, вона є повноправним членом ЄС, тому я скептичний щодо можливості відкласти їхнє головування. Існує механізм санкцій – так звана стаття 7 Угоди ЄС. Але ми наразі не активували її щодо Угорщини, і доки цього не сталося – ми маємо зберігати права держав-членів ЄС", – наголосив він.

Разом з тим міністр визнав, що розширення Євросоюзу залежить від головуючої держави.

"Є один шлях зробити так, щоб це не мало впливу на Україну. Для цього треба вже до кінця 2023 року почати офіційні переговори про вступ України в ЄС. Це зробить процес дуже технічним, заснованим на величезній кількості критеріїв і перевірок, і він не залежатиме від угорського головування", – пояснив Рінкевичс.

Натомість, за його словами, процес залежатиме від реформ в Україні.

Нагадаємо, Європейський парламент 1 червня ухвалив резолюцію, в якій висловив "серйозне занепокоєння" подіями в Угорщині у світлі її майбутнього головування в Раді Європейського Союзу.

Дивіться також відеоверсію інтерв’ю Едгарса Рінкевичса "Європейській правді".