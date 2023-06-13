Глава МИД Латвии скептичен относительно возможности отложить председательство Венгрии в ЕС

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, которого недавно избрали президентом Латвии, сомневается в том, что Евросоюзу удастся отложить председательство Венгрии в Совете ЕС.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Ринкевичс напомнил, что председательство – это часть механизма управления Евросоюзом.

"Несмотря на все проблемы, которые мы имеем с Венгрией, она является полноправным членом ЕС, поэтому я скептически отношусь к возможности отложить их председательство. Существует механизм санкций – так называемая статья 7 Соглашения ЕС. Но мы пока не активировали ее в отношении Венгрии, и пока этого не произошло – мы должны сохранять права государств-членов ЕС", – подчеркнул он.

Вместе с тем министр признал, что расширение Евросоюза зависит от председательствующего государства.

"Есть один путь сделать так, чтобы это не имело влияния на Украину. Для этого надо уже до конца 2023 года начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС. Это сделает процесс очень техническим, основанным на огромном количестве критериев и проверок, и он не будет зависеть от венгерского председательства", – пояснил Ринкевичс.

По его словам, процесс будет зависеть от реформ в Украине.

Напомним, Европейский парламент 1 июня принял резолюцию, в которой выразил "серьезную обеспокоенность" событиями в Венгрии в свете ее будущего председательства в Совете Европейского Союза.

Смотрите также видеоверсию интервью Эдгарса Ринкевичса "Европейской правде".