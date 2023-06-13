Администрация президента США Джо Байдена планирует одобрить передачу Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams.

Об этом в комментарии The Wall Street Journal рассказал высокопоставленный чиновник из президентской администрации, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что администрация Байдена предоставит снаряды с обедненным ураном после недель внутренних споров о том, чем оснастить танки Abrams, которые США передают Украине.

Как отмечает издание, хотя некоторые чиновники говорят, что нет серьезных препятствий для предоставления Украине таких снарядов, некоторые представители Белого дома выразили обеспокоенность, что из-за передачи снарядов Вашингтон подвергнут критике, поскольку они представляют опасность для здоровья людей и окружающей среды.

Также в Белом доме продолжается обсуждение возможности передачи Украине кассетных боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США представители Республиканской и Демократической партий снова настаивают на том, чтобы администрация Байдена прислала Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала "тех, кто может" предоставить Украине дальнобойное вооружение.