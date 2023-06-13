Косово запропонувало ЄС свій план урегулювання відносин із Сербією

Прем'єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті запропонував план розрядки напруженості у відносинах із Сербією та на півночі Косова, де переважає сербське населення й після місцевих виборів тривають заворушення.

Зі змістом плану, який Курті скерував топ-дипломату ЄС Жозепу Боррелю в понеділок, ознайомився портал Euractiv, пише "Європейська правда".

У листі до Борреля, де Курті виклав свій план із п’яти пунктів, він також висловив готовність організувати повторні вибори в північних муніципалітетах, що тривалий час є вимогою Євросоюзу та Сполучених Штатів.

Косовський прем’єр пропонує, по-перше, притягти до відповідальності "всіх, хто застосував насильство проти косовської поліції, KFOR (миротворчих сил НАТО. – Ред.) і ЗМІ", а також негайне виведення "насильницьких груп" із півночі Косова з одночасним зменшенням присутності там косовської поліції.

Третій пункт плану пропонує спільні патрулі поліції Косова, сил НАТО і місії ЄС у країні EULEX кожні 15 днів, четвертий – оголошення дострокових виборів у північних муніципалітетах.

Останній пункт пропозиції Курті передбачає повернення Приштини й Белграда до діалогу за посередництва ЄС і втілення досягнутої раніше угоди про нормалізацію відносин. Брюссель повинен "забезпечити справедливий і збалансований план послідовності імплементації" угоди.

Також прем’єр Косова висловив готовність зустрітись із президентом Сербії Александаром Вучичем цього тижня в Брюсселі.

На проміжних виборах у північних муніципалітетах Косова у травні, які серби бойкотували за вказівкою уряду в Белграді, перемогли політики албанського походження явка склала менше ніж 4%. Після виборів у сербських громадах спалахнули протести. Протестувальники атакували миротворців НАТО із застосуванням запалювальних пристроїв і каміння в селі Звечан.

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