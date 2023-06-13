Косово предложило ЕС свой план урегулирования отношений с Сербией

Премьер-министр частично признанного Косова Альбин Курти предложил план разрядки напряженности в отношениях с Сербией и на севере Косова, где преобладает сербское население и после местных выборов продолжаются беспорядки.

С содержанием плана, который Курти направил топ-дипломату ЕС Жозепу Боррелю в понедельник, ознакомился портал Euractiv, пишет "Европейская правда".

В письме к Боррелю, где Курти изложил свой план из пяти пунктов, он также выразил готовность организовать повторные выборы в северных муниципалитетах, что долгое время является требованием Евросоюза и Соединенных Штатов.

Косовский премьер предлагает, во-первых, привлечь к ответственности "всех, кто применил насилие против косовской полиции, KFOR (миротворческих сил НАТО. – Ред.) и СМИ", а также немедленный вывод "насильственных групп" с севера Косова с одновременным уменьшением присутствия там косовской полиции.

Третий пункт плана предлагает совместные патрули полиции Косова, сил НАТО и миссии ЕС в стране EULEX каждые 15 дней, четвертый – объявление досрочных выборов в северных муниципалитетах.

Последний пункт предложения Курти предусматривает возвращение Приштины и Белграда к диалогу при посредничестве ЕС и воплощение достигнутого ранее соглашения о нормализации отношений. Брюссель должен "обеспечить справедливый и сбалансированный план последовательности имплементации" соглашения.

Также премьер Косова выразил готовность встретиться с президентом Сербии Александаром Вучичем на этой неделе в Брюсселе.

На промежуточных выборах в северных муниципалитетах Косова в мае, которые сербы бойкотировали по указанию правительства в Белграде, победили политики албанского происхождения явка составила менее 4%. После выборов в сербских общинах вспыхнули протесты. Протестующие атаковали миротворцев НАТО с применением зажигательных устройств и камней в селе Звечан.

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