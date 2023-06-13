ЄС відреагував на ракетний удар РФ по Кривому Рогу, що забрав життя 11 людей

Європейський Союз засудив останній ракетний удар РФ, внаслідок якого у Кривому Розі загинули 11 людей.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікував головний речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Петер Стано.

У своєму Twitter він констатував, що Росія продовжує тероризувати цивільних українців, спрямовуючи ракети на Київ, Харків, Кривий Ріг, та назвав ці атаки боягузливими.

Ukraine: 🇷🇺 continues terrorising 🇺🇦civilians w/cowardly attacks on Kyiv, Kharkiv & most recently #KriviyRih hitting residential buildings,killing over 10. Civilians are #notatarget. All responsible will be held to account. 🇪🇺will stand with Ukraine for as long as it takes. pic.twitter.com/Ni65wl5KLp — Peter Stano (@ExtSpoxEU) June 13, 2023

"Цивільні не мають бути ціллю. Усі винуватці будуть притягнені до відповідальності. ЄС буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно", – наголосив Петер Стано.

Раніше із заявою виступила також генеральний секретар Ради Європи.

За останніми повідомленнями, у багатоповерхівці та приватному підприємстві в Кривому Розі, куди поцілила ракета, загинули 11 осіб; отримали поранення 28 людей.