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ЄС відреагував на ракетний удар РФ по Кривому Рогу, що забрав життя 11 людей

Вівторок, 13 червня 2023, 17:42

Європейський Союз засудив останній ракетний удар РФ, внаслідок якого у Кривому Розі загинули 11 людей.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікував головний речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Петер Стано. 

У своєму Twitter він констатував, що Росія продовжує тероризувати цивільних українців, спрямовуючи ракети на Київ, Харків, Кривий Ріг, та назвав ці атаки боягузливими.

"Цивільні не мають бути ціллю. Усі винуватці будуть притягнені до відповідальності. ЄС буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно", – наголосив Петер Стано.

Раніше із заявою виступила також генеральний секретар Ради Європи. 

За останніми повідомленнями, у багатоповерхівці та приватному підприємстві в Кривому Розі, куди поцілила ракета, загинули 11 осіб; отримали поранення 28 людей. 

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