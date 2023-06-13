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ЕС отреагировал на ракетный удар РФ по Кривому Рогу, унесший жизни десятка людей

Вторник, 13 июня 2023, 17:42

Европейский Союз осудил последний ракетный удар РФ, в результате которого в Кривом Роге погибли 11 человек.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовал главный представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петер Стано.

В своем Twitter он констатировал, что Россия продолжает терроризировать гражданских украинцев, направляя ракеты на Киев, Харьков, Кривой Рог, и назвал эти атаки трусливыми.

"Гражданские не должны быть целью. Все виновники будут привлечены к ответственности. ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", – подчеркнул Петер Стано.

Ранее с заявлением выступила также генеральный секретарь Совета Европы.

По последним сообщениям, в многоэтажке и частном предприятии в Кривом Роге, куда попала ракета, погибли 11 человек; получили ранения 28 человек.

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