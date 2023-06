ЕС отреагировал на ракетный удар РФ по Кривому Рогу, унесший жизни десятка людей

Европейский Союз осудил последний ракетный удар РФ, в результате которого в Кривом Роге погибли 11 человек.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовал главный представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петер Стано.

В своем Twitter он констатировал, что Россия продолжает терроризировать гражданских украинцев, направляя ракеты на Киев, Харьков, Кривой Рог, и назвал эти атаки трусливыми.

Ukraine: 🇷🇺 continues terrorising 🇺🇦civilians w/cowardly attacks on Kyiv, Kharkiv & most recently #KriviyRih hitting residential buildings,killing over 10. Civilians are #notatarget. All responsible will be held to account. 🇪🇺will stand with Ukraine for as long as it takes. pic.twitter.com/Ni65wl5KLp