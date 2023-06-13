У ЄС досягли попередньої згоди щодо запровадження цифрової шенгенської візи

Представники Ради Європейського Союзу та Європейського парламенту попередньо погодили правила цифровізації візових процедур, зокрема подання заявок на візи онлайн та використання цифрових віз замість паспортних вклейок.

Про це, як пише "Європейська правда", у вівторок повідомила пресслужба Ради ЄС.

Регламент, який розробляє Європейський Союз, запровадить можливість подавати заявки на отримання візи онлайн через спеціальну платформу, аби зробити процедуру ефективнішою та підвищити безпеку Шенгенської зони.

Якщо людина має намір відвідати кілька країн Шенгенської зони за візою, платформа автоматично визначить, яка з країн є відповідальною за розгляд заявки, виходячи з тривалості перебування.

Особиста присутність у консульстві для подання заявки на шенгенську візу буде необхідною лише для тих, хто подає заяву вперше, людей, чиї біометричні дані більше не дійсні, а також для тих, хто має новий документ на посвічення особи.

Також, відповідно до пропозиції, шенгенські візи видаватимуться в цифровому форматі у вигляді 2D-штрихкоду, завіреного криптографічним підписом. Це зменшить ризики безпеки, пов'язані з підробкою та викраденням візових наклейок.

Варто підкреслити, що громадяни України, які є власниками біометричних паспортів, користуються безвізовим режимом з ЄС, тому ці зміни їх не стосуються.

Для початку процедури ухвалення регламенту в Раді ЄС та Європейському парламенті домовленість ще має бути схвалена державами-членами Євросоюзу.

Пропозицію про цифровізацію візових процедур Європейська комісія подала ще у квітні 2022 року, а її розгляд Радою ЄС почався в березні.