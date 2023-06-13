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В ЕС достигли предварительного согласия о введении цифровой шенгенской визы

Вторник, 13 июня 2023, 18:36

Представители Совета Европейского Союза и Европейского парламента предварительно согласовали правила цифровизации визовых процедур, в частности подачи заявок на визы онлайн и использования цифровых виз вместо паспортных вклеек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", во вторник сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Регламент, который разрабатывает Европейский Союз, введет возможность подавать заявки на получение визы онлайн через специальную платформу, чтобы сделать процедуру более эффективной и повысить безопасность Шенгенской зоны.

Если человек намерен посетить несколько стран Шенгенской зоны по визе, платформа автоматически определит, какая из стран является ответственной за рассмотрение заявки, исходя из продолжительности пребывания.

В ЕС начала действовать усиленная Шенгенская информационная система

Личное присутствие в консульстве для подачи заявки на шенгенскую визу будет необходимым только для тех, кто подает заявление впервые, людей, чьи биометрические данные больше не действительны, а также для тех, кто имеет новый документ на удостоверение личности.

Также, согласно предложению, шенгенские визы будут выдаваться в цифровом формате в виде 2D-штрихкода, заверенного криптографической подписью. Это уменьшит риски безопасности, связанные с подделкой и похищением визовых наклеек.

Стоит подчеркнуть, что граждане Украины, которые являются владельцами биометрических паспортов, пользуются безвизовым режимом с ЕС, поэтому эти изменения их не касаются.

Для начала процедуры принятия регламента в Совете ЕС и Европейском парламенте договоренность еще должна быть одобрена государствами-членами Евросоюза.

Предложение о цифровизации визовых процедур Европейская комиссия подала еще в апреле 2022 года, а ее рассмотрение Советом ЕС началось в марте.

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