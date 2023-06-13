В ЕС достигли предварительного согласия о введении цифровой шенгенской визы

Представители Совета Европейского Союза и Европейского парламента предварительно согласовали правила цифровизации визовых процедур, в частности подачи заявок на визы онлайн и использования цифровых виз вместо паспортных вклеек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", во вторник сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Регламент, который разрабатывает Европейский Союз, введет возможность подавать заявки на получение визы онлайн через специальную платформу, чтобы сделать процедуру более эффективной и повысить безопасность Шенгенской зоны.

Если человек намерен посетить несколько стран Шенгенской зоны по визе, платформа автоматически определит, какая из стран является ответственной за рассмотрение заявки, исходя из продолжительности пребывания.

Личное присутствие в консульстве для подачи заявки на шенгенскую визу будет необходимым только для тех, кто подает заявление впервые, людей, чьи биометрические данные больше не действительны, а также для тех, кто имеет новый документ на удостоверение личности.

Также, согласно предложению, шенгенские визы будут выдаваться в цифровом формате в виде 2D-штрихкода, заверенного криптографической подписью. Это уменьшит риски безопасности, связанные с подделкой и похищением визовых наклеек.

Стоит подчеркнуть, что граждане Украины, которые являются владельцами биометрических паспортов, пользуются безвизовым режимом с ЕС, поэтому эти изменения их не касаются.

Для начала процедуры принятия регламента в Совете ЕС и Европейском парламенте договоренность еще должна быть одобрена государствами-членами Евросоюза.

Предложение о цифровизации визовых процедур Европейская комиссия подала еще в апреле 2022 года, а ее рассмотрение Советом ЕС началось в марте.