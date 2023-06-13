Німеччина готується виділити 4 млрд євро на закупівлю ізраїльської системи ПРО - ЗМІ

Німеччина готується виділити 4 мільярди євро на придбання ізраїльської системи протиракетної оборони.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP з посиланням на джерела в уряді.

Система складається з радарів, пускових установок і ракет типу Arrow 3, які здатні збивати зокрема балістичні ракети.

Бюджетний комітет Бундестагу нібито має початково виділити 560 мільйонів євро для передконтрактної угоди з Ізраїлем вже цієї середи.

У документі Міністерства фінансів ФРН, що адресований комітету, зазначається, що система ППО потрібна для захисту населення та критичної інфраструктури, а угоду з урядом Ізраїлю розраховують укласти до кінця 2023 року.

Ще минулого року канцлер Німеччини заявив, що має намір створити загальноєвропейську систему ППО у відповідь на війну Росії проти України, тому що досі ЄС був беззахисний перед можливими атаками противника.

Тим часом Польща підписала угоду про закупівлю найсучаснішої британської системи протиповітряної оборони на 2,4 млрд євро.