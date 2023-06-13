Германия готовится выделить 4 миллиарда евро на приобретение для себя израильской системы противоракетной обороны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в правительстве.

Система включает радары, пусковые установки и ракеты типа Arrow 3, которые способны сбивать в том числе баллистические ракеты.

Бюджетный комитет якобы должен изначально выделить 560 млн евро для предконтрактного соглашения с Израилем уже в эту среду.

В документе Министерства финансов, адресованном комитету, отмечается, что эта система нужна для защиты населения и критической инфраструктуры Германии, и что соглашение с правительством Израиля рассчитывают заключить до конца 2023 года.

Еще в прошлом году канцлер Германии заявил, что намерен создать общеевропейскую систему ПВО в ответ на войну России против Украины, потому что до сих пор ЕС был беззащитен перед возможными атаками противника.

Тем временем Польша подписала соглашение о закупке самой современной британской системы противовоздушной обороны на 2,4 млрд евро.