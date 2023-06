Латвія надасть ще 430 тис євро допомоги Україні після підриву Каховської ГЕС

Уряд Латвії у вівторок вирішив скерувати на допомогу Україні на подолання наслідків підриву Каховської гідроелектростанції додаткові 430 тисяч євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив латвійський прем’єр-міністр Кріш’яніс Каріньш.

"Латвія надасть Україні додаткову гуманітарну допомогу у розмірі 430 тисяч євро, щоб допомогти людям, які постраждали від спричиненого Росією руйнування Каховської греблі – електрогенератори, компресори та інше обладнання", – написав Каріньш у Twitter.

"Наша підтримка України непохитна, перемога – це єдиний шлях до миру", – додав він.

