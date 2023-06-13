Латвия предоставит еще 430 тыс евро помощи Украине после подрыва Каховской ГЭС
Правительство Латвии во вторник решило направить на помощь Украине на преодоление последствий подрыва Каховской гидроэлектростанции дополнительные 430 тысяч евро.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш.
"Латвия предоставит Украине дополнительную гуманитарную помощь в размере 430 тысяч евро, чтобы помочь людям, пострадавшим от вызванного Россией разрушения Каховской плотины – электрогенераторы, компрессоры и другое оборудование", – написал Кариньш в Twitter.
"Наша поддержка Украины непоколебима, победа – это единственный путь к миру", – добавил он.
Latvia will grant additional humanitarian aid of 430 000 euro to #Ukraine to help people who suffer due to Russia’s caused destruction of #Kakhovka dam – electricity generators, compressors and other equipment. Our support to Ukraine is firm, victory is the only road to peace.— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) June 13, 2023
На прошлой неделе Латвия уже выделила Украине 200 тысяч евро для помощи после подрыва Каховской ГЭС. Таким образом, общий вклад Риги в помощь преодоления последствий действий России составляет 630 тысяч евро.
В Европейской комиссии во вторник сообщили, что в настоящее время в Украину поступила помощь уже 14 стран-членов ЕС для преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС – речь идет о 76 лодках, более 300 помп, 160 тысяч предметов для обустройства убежища.