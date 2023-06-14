Як Росія фальсифікує західні новини та намагається підірвати підтримку України

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що французька влада виявила цифрову кампанію з маніпулювання інформацією, яку ведуть проти Франції із залученням російських виконавців.

Вона додала, що у ній брали участь державні або пов'язані з російською державою структури шляхом поширення неправдивої інформації.

Докладніше про інформаційну спецоперацію Росії проти Франції читайте в статті Radio France internationale Операція Doppelgänger: як Росія підробляла новини провідних європейських ЗМІ.

Операція з дезінформації під назвою Doppelgänger (у європейському фольклорі Doppelgänger – злий двійник людини, темний бік особистості) була вже задокументована 2022 року, зокрема європейською організацією EUDisinfoLab та американським гігантом Meta.

Нині триває її "друга фаза", "але з більш витонченими способами дій, спрямованими на те, щоб обійти контрзаходи та бути менш помітною", – пояснило агентству France-Presse джерело у французьких структурах безпеки.

Наприкінці вересня 2022 року компанія Meta оголосила, що їй удалося припинити операцію з "таємного впливу" і маніпулювання інформацією на платформі Facebook, яку проводили з Росії.

Операцію здійснювали дві російські маркетингові консалтингові фірми, які просували в соцмережах статті, опубліковані на піратських сайтах. На це дві компанії витратили близько $105 тисяч.

Тепер у Франції жертвами російської операції стали щонайменше чотири щоденні газети: Le Parisien, Le Figaro, Le Monde і 20 minutes.

З погляду техніки, у цьому випадку йдеться про створення (публікацію) підроблених статей на сторінках, ідентичних за виглядом і параметрами офіційним сайтам популярних ЗМІ, але з іншим доменним ім'ям (наприклад, із розширенням .ltd замість .fr).

Такий вид кібершахрайства називається "тайпсквотинг".

Російську кампанію дезінформації у Франції було розкрито під час розслідувань, проведених спеціальною службою VIGINUM, створеною 2021 року при французькому уряді для виявлення і боротьби зі спробами іноземного втручання в цифровій сфері.

"Ця кампанія з маніпулювання інформацією, за якою VIGINUM стежить уже понад рік, спрямована на дискредитацію підтримки України Заходом", – ідеться у висновках, опублікованих французькою спецслужбою.

Французька служба VIGINUM повідомляє про виявлення 355 доменних імен, за допомогою яких проводилася російська кампанія дезінформації.

З кінця травня 2023 року ця кібероперація вийшла на новий рівень, оскільки, як наголошується у звіті, зловмисники почали розміщувати матеріали, що імітують публікації МЗС Франції.

Початкова платформа операції має назву RRN, за назвою проросійського сайту RRN.world, Reliable Recent News (раніше називався Reliable Russian News) – сайту, створеного за кілька місяців після початку війни РФ проти України, на якому публікували багато фейків, зокрема про так зване "інсценування" бійні в Бучі.

Крім тайпсквотингу, платформа поширювала карикатури на Зеленського або публікувала проросійський дискурс і фейки через певні так звані "реінформаційні" сайти.

Ця операція є частиною вже тривалої і задокументованої практики впливу на суспільну думку, що проводиться Росією, йдеться у звіті французького МЗС.

Після вторгнення в Україну Москва робить ставку на фейкові новини, щоб підірвати суспільну підтримку українців на Заході.

Більше деталей – у матеріалі RFI Операція Doppelgänger: як Росія підробляла новини провідних європейських ЗМІ.