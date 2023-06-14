Как Россия фальсифицирует западные новости и пытается подорвать поддержку Украины

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что французские власти обнаружили цифровую кампанию по манипулированию информацией, которую ведут против Франции с привлечением российских исполнителей.

Она добавила, что в ней участвовали государственные или связанные с российским государством структуры путем распространения ложной информации.

Подробнее об информационной спецоперации России против Франции читайте в статье Radio France internationale Операция Doppelgänger: как Россия подделывала новости ведущих европейских СМИ.

Операция по дезинформации под названием Doppelgänger (в европейском фольклоре Doppelgänger – злой двойник человека, темная сторона личности) была уже задокументирована в 2022 году, в частности европейской организацией EUDisinfoLab и американским гигантом Meta.

Сейчас продолжается ее "вторая фаза", "но с более изощренными способами действий, направленными на то, чтобы обойти контрмеры и быть менее заметной", – пояснил агентству France-Presse источник во французских структурах безопасности.

В конце сентября 2022 года компания Meta объявила, что ей удалось пресечь операцию по "тайному влиянию" и манипулированию информацией на платформе Facebook, которая проводилась из России.

Операцию осуществляли две российские маркетинговые консалтинговые фирмы, которые продвигали в соцсетях статьи, опубликованные на пиратских сайтах. На это две компании потратили около $105 тысяч.

Теперь во Франции жертвами российской операции стали по меньшей мере четыре ежедневные газеты: Le Parisien, Le Figaro, Le Monde и 20 minutes.

С точки зрения техники, в данном случае речь идет о создании (публикации) поддельных статей на страницах, идентичных по виду и параметрам официальным сайтам популярных СМИ, но с другим доменным именем (например, с расширением .ltd вместо .fr).

Такой вид кибермошенничества называется "тайпсквоттинг".

Российская кампания дезинформации во Франции была раскрыта в ходе расследований, проведенных специальной службой VIGINUM, созданной в 2021 году при французском правительстве для выявления и борьбы с попытками иностранного вмешательства в цифровой сфере.

"Эта кампания по манипулированию информацией, за которой VIGINUM следит уже более года, направлена на дискредитацию поддержки Украины Западом", – говорится в выводах, опубликованных французской спецслужбой.

Французская служба VIGINUM сообщает об обнаружении 355 доменных имен, с помощью которых проводилась российская кампания дезинформации.

С конца мая 2023 года эта кибероперация вышла на новый уровень, поскольку, как отмечается в отчете, злоумышленники начали размещать материалы, имитирующие публикации МИД Франции.

Начальная платформа операции называется RRN, по названию пророссийского сайта RRN.world, Reliable Recent News (ранее назывался Reliable Russian News) – сайт, созданный через несколько месяцев после начала войны РФ против Украины, на котором публиковали много фейков, в частности о так называемой "инсценировке" бойни в Буче.

Кроме тайпсквоттинга, платформа распространяла карикатуры на Зеленского или публиковала пророссийский дискурс и фейки через определенные так называемые "реинформационные" сайты.

Эта операция является частью уже длительной и задокументированной практики влияния на общественное мнение, проводимой Россией, говорится в отчете французского МИД.

После вторжения в Украину Москва делает ставку на фейковые новости, чтобы подорвать общественную поддержку украинцев на Западе.

Больше деталей – в материале RFI Операция Doppelgänger: как Россия подделывала новости ведущих европейских СМИ.