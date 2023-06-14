Міністри оборони НАТО обговорять розміщення російської ядерної зброї в Білорусі

Північноатлантичний Альянс на рівні міністрів оборони в четвер і п’ятницю розгляне питання ядерної безпеки, зокрема у зв’язку з розміщенням російської ядерної зброї в Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це на брифінгу в Брюсселі в середу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Столтенберг анонсував, що в межах міністерської зустрічі Альянсу відбудеться засідання Групи ядерного планування – найвищого органу, відповідального за ядерну політику НАТО.

"Ми й далі спостерігаємо безрозсудну ядерну риторику Росії. Лише за останні кілька місяців Москва призупинила участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння та вирішила розгорнути ядерну зброю в Білорусі", – підкреслив він.

За словами генсека НАТО, міністри оборони обговорять ядерні аспекти нинішнього безпекового середовища й "розглянуть коригування ядерного стримування Альянсу, яке триває".

25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Того ж дня самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко заявив, що ядерну зброю РФ уже почали перекидати у Білорусь.

Раніше в середу Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю; деякі одиниці, за його словами, втричі потужніші за атомні бомби, які США скинули на Хіросіму і Нагасакі в 1945 році.

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