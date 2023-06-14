Министры обороны НАТО обсудят размещение российского ядерного оружия в Беларуси

Североатлантический альянс на уровне министров обороны в четверг и пятницу рассмотрит вопрос ядерной безопасности, в частности в связи с размещением российского ядерного оружия в Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом на брифинге в Брюсселе в среду заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг анонсировал, что в рамках министерской встречи Альянса состоится заседание Группы ядерного планирования – высшего органа, ответственного за ядерную политику НАТО.

"Мы продолжаем наблюдать безрассудную ядерную риторику России. Только за последние несколько месяцев Москва приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях и решила развернуть ядерное оружие в Беларуси", – подчеркнул он.

По словам генсека НАТО, министры обороны обсудят ядерные аспекты нынешней среды безопасности и "рассмотрят корректировку ядерного сдерживания Альянса, которое продолжается".

25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. В тот же день Лукашенко заявил, что ядерное оружие РФ уже начали перебрасывать в Беларусь.

Ранее в среду Лукашенко заявил, что его страна начала получать российское тактическое ядерное оружие; некоторые единицы, по его словам, втрое мощнее атомных бомб, которые США сбросили на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Читайте также: Ошейник для Лукашенко: как тактическое ядерное оружие РФ изменит расклады в Беларуси.